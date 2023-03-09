МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Жительница Москвы в течение полутора лет платила мошенникам-экстрасенсам за "магические услуги", по факту завели уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в столичных правоохранительных органах. Москвич купил "волшебную" бумагу за 23 тысячи долларов

Как рассказал собеседник агентства, 33-летняя россиянка с сентября 2-19 по январь 2021 года заплатила 6,7 миллиарда рублей за "магические услуги", которые предоставляли аферисты через мессенджер WhatsApp.

По словам источника, по факту мошенничества возбудили уголовное дело по статье 159 часть 4 УК России. Отмечается, что аферисты могут получить до десяти лет лишения свободы.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская