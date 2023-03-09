МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Количество квалифицированных инвесторов в четвертом квартале 2022 года достигло 556 тысяч лиц, увеличившись в годовом выражении на 64%, говорится в подготовленном ЦБ РФ обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг. НАУФОР предложила ЦБ смягчить ограничения для неопытных инвесторов

"Количество квалифицированных инвесторов в четвертом квартале 2022 года достигло 556 тысяч лиц (+7% квартал к кварталу и +64% год к году). Зачастую клиенты получали статус квалифицированного инвестора по критерию активов (6 миллионов рублей)", — говорится в обзоре.

Планируемое ужесточение требований для получения статуса квалифицированного инвестора привело к росту числа таких инвесторов, однако их доля в масштабах отрасли оставалась незначительной, отмечается в документе регулятора.

По состоянию на конец года квалифицированные инвесторы, составляющие около 1,8% от общего числа клиентов, владели 67% активов, показал опрос 16 брокеров, на которые приходится совокупно 97% клиентов.

ЦБ РФ летом прошлого года представил к обсуждению концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов, в которой, в частности, предлагается увеличить порог активов с 6 до 30 миллионов рублей.

Регулятор обсуждает размер имущественного ценза для признания инвестора квалифицированным, он может быть меньше предложенных ранее 30 миллионов рублей, говорил в феврале руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.