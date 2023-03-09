ЦБ: число квалифицированных инвесторов в России достигло 556 тысяч в четвертом квартале
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Количество квалифицированных инвесторов в четвертом квартале 2022 года достигло 556 тысяч лиц, увеличившись в годовом выражении на 64%, говорится в подготовленном ЦБ РФ обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг.
"Количество квалифицированных инвесторов в четвертом квартале 2022 года достигло 556 тысяч лиц (+7% квартал к кварталу и +64% год к году). Зачастую клиенты получали статус квалифицированного инвестора по критерию активов (6 миллионов рублей)", — говорится в обзоре.
Планируемое ужесточение требований для получения статуса квалифицированного инвестора привело к росту числа таких инвесторов, однако их доля в масштабах отрасли оставалась незначительной, отмечается в документе регулятора.
По состоянию на конец года квалифицированные инвесторы, составляющие около 1,8% от общего числа клиентов, владели 67% активов, показал опрос 16 брокеров, на которые приходится совокупно 97% клиентов.
ЦБ РФ летом прошлого года представил к обсуждению концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов, в которой, в частности, предлагается увеличить порог активов с 6 до 30 миллионов рублей.
Регулятор обсуждает размер имущественного ценза для признания инвестора квалифицированным, он может быть меньше предложенных ранее 30 миллионов рублей, говорил в феврале руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
https://1prime.ru/finance/20230309/840017909.html