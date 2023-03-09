МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Владельцы замороженных из-за санкций Запада российских активов в будущем получат возможность вернуть их через суд, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Греф назвал размер активов, которые Сбербанк вернул из-за границы

Руководитель ведомства отметил в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным, что европейцы заморозили "преступные активы", которые связаны с работой отечественных правоохранительных органов, а также имущество в рамках санкций.

"У нас есть возможность на международных площадках говорить, что это (заморозка российских активов — ред.) абсолютно неправомерные действия – первое. А второе, я думаю, что в будущем даже и собственникам тех активов можно будет идти тогда в суд, раз они не преступники", — отметил он.

Чиханчин добавил, что финансовые разведки других стран подтвердили "преступный характер" действий ЕС в отношении имущества россиян. FT узнали об опасениях китайцев хранить деньги в швейцарских банках

Государства "коллективного Запада" в рамках санкционной политики заморозили около 300 миллиардов долларов валютных резервов России, а также активы отечественных физических и юридических лиц на 21,5 миллиарда евро. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла заморозку активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы страны.

Кроме того, европейские власти неоднократно заявляли о возможности передачи имущества россиян Украине, что не предусмотрено законодательством региона. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".