МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Доля "токсичных" валют в расчетах за экспорт России по итогам 2022 года упала до 48% с 87%, а в расчетах за импорт — до 46% с 65%, альтернативной валютой расчетов, помимо российских рублей, становятся юани, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного Банком России. Центробанк зафиксировал снижение объемов покупки валюты физлицами в феврале

Таким образом, доля доллара и евро во внешних расчетах России впервые упала ниже 50% с 2013 года, тогда за экспорт она составляла 88,7%, за импорт — 70,5%. При этом доля рубля по итогам 2013 года была 10,2% и 28,5% соответственно.

"На начало 2022 года расчеты по экспорту преимущественно производились в валюте недружественных стран (87% всех расчетов), в основном в долларах США и евро. Доля юаня при этом не превышала 0,5%, рубля — 12%. К концу года доля "токсичных" валют в расчетах за экспорт значительно сократилась, однако все еще составляет значительную часть расчетов — 48%", — сказано в материалах.

Среди иных валют наиболее часто для расчетов за экспорт стали использовать рубли и юани — на них на начало года приходится 34% и 16% соответственно, на прочие валюты дружественных стран — 2%, указали в ЦБ.

Валютная структура платежей по импорту также значительно изменилась, однако менее существенно по сравнению с экспортом, сказано в материалах. "Доля токсичных валют за 2022 год сократилась с 65% в январе до 46% в декабре. Уменьшение доли токсичных валют в основном происходило за счет роста доли в расчетах юаней: за год она выросла с 4% до 23%", — отметили в ЦБ.

При этом доля рубля в расчетах за импорт незначительно сократилась — с 29% до 27%, доля валют иных дружественных стран на начало 2023 года составила 4%. Банк России отметил рост объема рынка корпоративных облигаций в феврале

По данным ЦБ, постепенный отказ от расчетов в евро в экспорте привел к тому, что чистый экспорт в этой валюте (разница между экспортом и импортом в евро) стал отрицательным. Сильное сокращение расчетов в евро за экспорт происходило преимущественно в первом полугодии 2022 года. "Постоянный мониторинг баланса токсичных валют на рынке в разрезе экспортных и импортных операций российских компаний, осуществляемый Банком России, показывает, что наблюдается равномерный рост доли дружественных валют и валютный рынок в целом сбалансирован", — сказано в сообщении.

Кроме того, крупнейшие российские экспортеры продолжили в феврале сокращать продажу "токсичных" валют — почти в два раза к декабрю прошлого года, также следует из обзора.

"Сокращение доли токсичных валют (на биржевом рынке – ред.) сопровождалось снижением объема чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами до 7,8 миллиарда долларов в феврале (в январе 2023 года и декабре 2022 года – 10 миллиардов и 15 миллиардов соответственно), что было обусловлено как снижением цен на нефть и газ, так и временным уменьшением валютных поступлений на фоне перехода нефтяных компаний на новые схемы поставок и расчетов, а также ростом соответствующих издержек", — говорится в обзоре.