2023-03-09T17:06:47+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20230309/840020518.html
В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 16 (2412)
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В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 16 (2412). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: — указание № 6283-У от 30.09.2022 "О... ПРАЙМ, 09.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 16 (2412).
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— указание № 6283-У от 30.09.2022 "О внесении изменений в Положение Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72296 от 9.02.2023, вступает в силу с
В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение об исключении АО КБ "Флора-Москва" из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов.