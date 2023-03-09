МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 16 (2412). Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 14 — 15 (2410 — 2411)

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6283-У от 30.09.2022 "О внесении изменений в Положение Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72296 от 9.02.2023, вступает в силу с

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение об исключении АО КБ "Флора-Москва" из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов.