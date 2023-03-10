МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО за прошлый год выросла на 29,2% по сравнению с 2021 годом и составила 36,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении биржи. Греф заявил, что чистая прибыль Сбербанка достигнет докризисного уровня

"Показатель EBITDA вырос на 28,4%, до 49,7 миллиарда рублей. Чистая прибыль увеличилась на 29,2%, до 36,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении торговой площадки.

Комиссионные доходы биржи при этом снизились на 9,8%, до 37,5 миллиарда рублей, что, по ее оценке, обусловлено снижением объемов торгов нерезидентами и цен рублевых активов. Операционные расходы выросли на 16,2% по сравнению с 2021 годом и с запасом уложились в прогнозный диапазон, отмечается там же.

Как уточняет биржа, комиссионные доходы на рынке акций за год упали на 37,2%, а на срочном — на 28% при соответствующем сокращении объемов биржевых торгов в связи со сворачиванием операций нерезидентов. А комиссионные доходы на рынке облигаций снизились на 17,6% вслед за сокращением объемов торгов на 30,9% (без учета размещения однодневных облигаций).

Комиссионные доходы на денежном рынке снизились на 18,8%, несмотря на увеличение объемов торгов на 41,2%. Изменение эффективной комиссии в основном объясняется сокращением средних сроков сделок репо на 38%. Объем торгов репо с клиринговыми сертификатами участия вырос на 58,8%, до 133 триллиона рублей. Объем сделок репо с центральным контрагентом вырос на 22,6%, указывается там же.

При этом комиссионные доходы на валютном рынке выросли на 35,1% при снижении объемов торгов на 16,8%. Объем сделок спот вырос на 5,5%, а операций своп сократился на 26,2%. Динамика эффективной комиссии обусловлена двумя основными факторами: смещением структуры торгов в более доходный сегмент спот, а также введением с 1 августа обновленной линейки тарифов, способствующей улучшению ликвидности и поддерживающей эффективную комиссию, поясняет биржа.