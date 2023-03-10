МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 3 марта составил 16,721 триллиона рублей после 16,696 триллиона на 22 февраля, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 24,8 миллиарда рублей, или на 0,15%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20230310/840026386.html
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