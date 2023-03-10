МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 3 марта составил 16,721 триллиона рублей после 16,696 триллиона на 22 февраля, сообщил Банк России. Международные резервы России снизились до 574 миллиардов долларов

Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 24,8 миллиарда рублей, или на 0,15%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.