МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Москва считает блокировку российских активов в странах ЕС нелегитимной и незаконной, Москва продолжит бороться с ней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами в пятницу. Турецкий аналитик назвал причину блокировки транзита грузов в Россию

Пресс-секретаря попросили прокомментировать сообщения в СМИ о том, что Евросоюз все еще не может найти и заморозить большую часть российских активов — сейчас заблокировали примерно 21 млрд евро.

"Пусть с этими проблемами разбираются сами европейцы. Мы все эти блокировки не воспринимаем и считаем их ничем иным, как попранием международного права и собственно посягательством на государственную и частную собственность, то есть, посягательством на вообще основы мировой экономики. Это нелегитимно, это незаконно, мы будем с этим бороться", — сказал Песков.