МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. "Т Плюс" утвердила программу инвестиций на текущий год в размере 55,1 миллиарда рублей, что примерно на 22% больше, чем годом ранее, следует из сообщения компании. Количество квалифицированных инвесторов в России выросло на 64 процента

"Т Плюс" направит 55,1 миллиарда рублей на модернизацию тепловых сетей и станций в 2023 году, увеличив финансирование в сравнении с прошлым годом на 10 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Сумма включает замену тепловых сетей, мероприятия по ДПМ-2, цифровизацию и ESG-проекты.

"Будут выполнены обязательства в рамках концессий и ценовых зон. Необходимые работы пройдут на станциях. В том числе, завершится реновация двух энергоблоков по ДПМ-2 на Пермской ТЭЦ-9 и Ижевской ТЭЦ-2", — пояснили в компании.

"Т Плюс" также планирует сохранить темпы перекладок трубопроводов на уровне 720 км (4% от общей протяженности всех тепловых сетей "Т Плюс").

Осенью 2022 года компания сообщала, что до 2025 года намерена инвестировать 113 миллиардов рублей в обновление тепловых сетей, еще 40 миллиардов — в модернизацию электрогенерации, а показатель ежегодного обновления трубопроводов в перспективе увеличить до 5-6%.

"Т Плюс" работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 субъектах РФ. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность — 51,8 тысячи Гкал.ч.