МИНСК, 10 мар — ПРАЙМ. Рекордное положительное сальдо внешней торговли по итогам 2022 года обеспечило стабильность Белоруссии на финансовом и валютных рынках, заявил министр экономики страны Александр Червяков. Лукашенко поручил исправить ситуацию с ВВП Белоруссии

"Рентабельность по итогам года составила 8%. Это максимум за последние 10 лет. Второе — уменьшилось количество убыточных предприятий. Снизилась долговая нагрузка", — цитирует Червякова Белта.

Глава минэкономики напомнил, что белорусское правительство целенаправленно в течение всего прошлого года отрабатывало вопросы повышения доходов населения. Реальная заработная плата уже в декабре восстановилась к уровню 2021 года и даже приросла на 0,6%.

"Хотел бы отметить, что в прошлом году мы получили максимально рекордное положительное сальдо по внешней торговли — 4,3 миллиарда долларов. Такого не было в истории. Это позволило нам обеспечить стабильность на финансовом и валютном рынке", — отметил министр.

"Вы знаете, что эксперты после принятия санкций оценивали, что падение экономики Республики Беларусь будет как минимум на 20%. По итогам года мы имели 4,7%. Это говорит о том, что правительство и местные органы власти, приняли максимальные усилия для того, чтобы снивелировать влияние внешнего давления", — констатировал Червяков.