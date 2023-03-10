МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 24 февраля по 3 марта сократились на 0,4% и составили 578,4 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. Денежная база России в узком определении выросла на 0,15 процента к 3 марта

"Объем международных резервов по состоянию на 3 марта составил 578,4 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 2,3 миллиарда долларов США, или на 0,4%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.

На 24 февраля показатель находился на уровне 580,7 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.