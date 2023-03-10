МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами в январе-феврале снизилось в 2,8 раза в годовом выражении и составило 15,3 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ РФ. Профицит текущего счета платежного баланса России упал на 65,9 процента

"Значительное уменьшение положительного сальдо баланса товаров и услуг обусловлено сокращением стоимостного объема экспорта товаров на фоне снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные группы товаров российского экспорта", — отмечает регулятор.

Согласно его данным, в январе-феврале прошлого года показатель находился на уровне 43,5 миллиарда долларов.