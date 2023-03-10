ПАРИЖ, 10 мар — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса Франции за январь сократился до 13,6 миллиарда евро против 14,1 миллиарда евро в декабре, говорится в месячном отчете французской таможни. Банк Франции повысит прогноз роста ВВП страны в 2023 году

"Импорт вновь уменьшился в январе 2023 года на 800 миллионов евро и достиг 63,6 миллиардов евро. Экспорт также сократился, хоть и в меньшей степени (на 300 миллионов), и достиг 50 миллиардов евро", – указано в отчете на сайте таможни Франции. Показатель считался по центрированной скользящей средней за три месяца.

Согласно данным ведомства, в декабре дефицит торгового баланса составлял 14,1 миллиарда евро. Снижение дефицита в январе связано с уменьшением количества ввозимых энергоресурсов и других товаров, следует из публикации.

"В январе 2023 года баланс по статье энергоресурсов увеличился на 400 миллионов евро, что вызвано сокращением импорта по этой статье (на 300 миллионов) и практически стабильным экспортом (увеличение на 100 миллионов) по этой статье. Баланс по статьям товаров потребления и товаров промежуточного потребления улучшился соответственно на 100 миллионов и 200 миллионов", – говорится на сайте ведомства.

Экспорт средств производства при этом сократился на 200 миллионов евро, сообщает таможня.

С октября 2022 года прослеживается сокращение импорта (с 66,5 миллиарда евро в октябре до 63,6 миллиарда в январе, если считать по центрированной скользящей средней за три месяца), следует из данных с сайта французской таможни.