МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,84 рубля на акцию, говорится в сообщении биржи. Греф рассказал о "разных вариантах" выплат дивидендов в Сбербанке

"Предварительно рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2023 году принять решение о выплате по результатам 2022 отчетного года дивидендов по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 11 017 783 056,72 рубля, определив следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 4,84 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ПАО Московская Биржа", — говорится в сообщении.