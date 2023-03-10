Набсовет Мосбиржи рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год
Набсовет Московской биржи рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 2,84 рубля за акцию
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,84 рубля на акцию, говорится в сообщении биржи.
"Предварительно рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2023 году принять решение о выплате по результатам 2022 отчетного года дивидендов по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 11 017 783 056,72 рубля, определив следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 4,84 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ПАО Московская Биржа", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/finance/20230310/840032152.html
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