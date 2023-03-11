МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Портрет "плохого" заемщика МФО — это одинокий мужчина моложе 35 лет, у которого есть высшее образование, прокомментировал РИА Новости генеральный директор МФК "Честное слово" Андрей Петков. Раскрыто, кто может взять на вас кредит без вашего ведома

"Обычно "плохим" клиентом МФО считают такого, который не платит по займу… Хуже всего возвращают долги молодые (до 35 лет) заемщики: на таких приходится 62% от всей просрочки", — сообщил Петков.

Внутри этого сегмента доли неплатежеспособных заемщиков по возрасту распределились почти поровну. Так, 20% — это 18–24 года, 21% — 25–29 лет, еще 21% — 30–34 года. Людей старшего возраста среди заемщиков с просрочкой меньше: 17% — для категории 35–39 лет и по 11% — для людей 40+ и 45+ лет, отметил Петков.

Еще одна черта типичного "плохого" заемщика — одиночество: у более чем половины (55%) тех, кто не платит по долгам, нет пары. Это те люди, у которых нет пары (46% от общего числа), а также те, кто развелись (8%) или овдовели (1%). Остальные неплательщики состоят в официальном (38%) или в гражданском (7%) браке. Россиянам рассказали, о чем молчат банкиры при выдаче кредита

Кроме того клиенты с просрочкой образованы: у большинства (42%) есть высшее образование, а еще у 35% — средне-специальное образование. Также "нерадивые" заемщики чаще всего (53%) берут у МФО от 5 до 10 тысяч рублей. Менее популярны займы в размере 2-5 тысяч рублей — их берут 15%, 10–15 тысяч — 11%, 15–30 тысяч — 12% и от 30 тысяч рублей — 8%, добавил эксперт

В целом среди клиентов сервиса не справляются со взятыми на себя обязательствами примерно одинаково оба пола. "Доля клиентов, которые уходили в просрочку, — 51% для женщин и 49% для мужчин", — заключил Петков.