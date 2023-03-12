МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Власти Великобритании разрабатывают планы по минимизации ущерба от последствий банкротства банка Silicon Valley Bank (SVB), говорится в заявлении министра финансов Джереми Ханта. СМИ: минфин Британии призвали вмешаться в ситуацию с SVB

Ранее главу британского минфина призвали вмешаться, чтобы предотвратить волну банкротств в стране после того, как крах банка вызвал "хаос".

"Правительство рассматривает данный вопрос как высокоприоритетный… а также активно работает над решением, позволяющим избежать или свести к минимуму ущерб некоторым из наших наиболее перспективных компаний в Великобритании", — приводятся слова Ханта в заявлении на сайте правительства.

Согласно коммюнике, на выходных управляющий Банка Англии, премьер-министр Риши Сунак и глава минфина обсудили ситуацию вокруг краха банка.

По данным газеты Financial Times, более 200 руководителей британских технологических компаний призвали правительство Великобритании вмешаться в ситуацию с закрытием Silicon Valley Bank. Как отмечает издание, они предупредили, что многие компании столкнулись с "экзистенциальной угрозой", потому что работали с британским подразделением банка. По данным исполнительного директора организации, представляющей британские технологические компании, Дома Халласа, это "настоящий момент кризиса для британских стартапов". Байден обсудил с губернатором Калифорнии крах банка SVB

В пятницу Банк Англии опубликовал заявление, в котором заявил, что намерен обратиться в суд с просьбой ввести процедуру банкротства в британском подразделении Silicon Valley Bank.

Газета Washington Post также писала, что SVB занимался кредитованием стартапов, но и также предоставлял частные банковские услуги. В связи с банкротством банка у основателей стартапов возникли опасения, что им придется увольнять работников в случае, если хранящиеся в банке деньги будут заморожены или потеряны.

Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank, который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса.