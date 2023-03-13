МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Попытки США защитить свою банковскую систему грозят миру еще большими проблемами, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм. США уже не остановить: что последует за крахом одного банка

Банк Silicon Valley Bank (SVB) в штате Калифорния закрылся 10 марта из-за обесценения активов на балансах многих финансовых институтов на фоне повышения ставки ФРС, став крупнейшим банкротством кредитной организации в стране с 2008 года. По данным FDIC, совокупные потери банков в прошлом году достигли 620 миллиардов долларов.

Главы Минфина США, ФРС и Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Джанет Йеллен, Джером Пауэлл и Мартин Грюнберг сообщили, что регулятор даст банкам доступ к допфинансированию для обеспечения их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей своих вкладчиков.

Президент США Джо Байден заявил, что в понедельник выступит с обращением по поводу поддержки американской банковской системы.

"Зачем ждать до вечера. Разъяснить, как американские власти будут "поддерживать устойчивость банковской системы", может каждый ребенок — бумагой и краской", — сказала Захарова.

Она уточнила, что США напечатают ничем не обеспеченные доллары, что приведет к увеличению числа мировых проблем.