МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, российское юрлицо, созданное для распространения в России материалов девяти входящих в "Радио Свобода"* СМИ-иноагентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд открыл в отношении должника конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства — наблюдение — суд ввел в августе по заявлению столичной инспекции ФНС России №7 из-за долга радиостанции по налогам в размере чуть более 6 миллионов рублей.

Впоследствии суд включил в реестр требований кредиторов требование ФНС еще на сумму 720,8 миллиона рублей, а также требование столичного департамента по обеспечению деятельности мировых судей на сумму около 69,6 миллиона рублей.

Конкурсным управляющим суд в понедельник утвердил Юлию Ага-Кулиеву, которая до этого была временным управляющим.