МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен поставить цель увеличить расходы на оборону до 2,5% от ВВП, но они будут пересмотрены только после 2025 года, говорится в заявлении его офиса. Премьер Госсовета Китая заявил о сложности достижения цели по росту ВВП

"Премьер-министр поставит цель увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП в долгосрочной перспективе, Великобритания проведет разговор с союзниками по будущей позиции и распределении обязательств по расходам на саммите НАТО в Литве этим летом. Мы пересмотрим расходы на оборону после 2025 года на фоне этой цели", — говорится в совместном заявлении офиса премьера Британии, минобороны и МИД страны.

Предшественница Сунака Лиз Трасс обещала ранее увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП к 2030 году. Глава британского минфина Джереми Хант заявлял, что расходы Великобритании на оборону пока останутся на уровне не ниже 2% от ВВП.