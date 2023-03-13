МИНСК, 13 мар — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экономическая выгода от договоренностей, которые уже достигнуты в рамках его официального визита в Иран, составят около 100 миллионов долларов. Лукашенко призвал обеспечить регионам и предприятиям больше свободы

"В общем объеме я могу оценить нынешний визит, если мы реализуем все наши договоренности, в рамках 100 миллионов долларов", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба. Данное заявление глава белорусского государства сделал по итогам переговоров в Тегеране со своим иранским коллегой.

"Мы едины во мнении с президентом Ирана, что санкции — это время возможностей. Для нас очень важно не потерять это время", — подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко 12-13 марта совершает официальный визит в Иран. В понедельник прошли переговоры глав двух государств, по итогам которых был подписан пакет документов, в том числе дорожная карта всестороннего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы.

В 2022 году взаимный товарооборот между Белоруссией и Ираном превысил 100 миллионов долларов, что примерно в три раза выше показателя 2021 года. При этом белорусский экспорт в Иран увеличился почти в шесть раз, до 81,3 миллиона долларов.