РИМ, 13 мар — ПРАЙМ. Министерство экономики и финансов Италии следит за ситуацией с банкротством американского банка Silicon Valley Bank и решениями, принимаемыми финансовыми властями США. В Греции не видят угроз для банковской системы страны

"Итальянская и европейская банковские системы находятся под регулярным мониторингом со стороны органов надзора и контроля, обеспечивая свою стабильность. Мы ценим оперативность, с которой вмешались американские власти, и верим, что в случае необходимости европейские власти также вмешаются с такой же быстротой, также оценив последствия для проведения денежно-кредитной политики и для финансовой стабильности", — говорится в заявлении итальянского минфина.

На новостях о закрытии SVB индексы Миланской фондовой биржи упали почти на 4%.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.