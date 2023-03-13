МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Банкротство Silicon Valley Bank (SVB) вряд ли повлияет на финансирование российских стартапов, так как банк не работал на последовательное привлечение или удержание российских технологических компаний, поделился мнением с РИА Новости директора венчурного фонда МТС Ислам Мидов. СМИ: крах Silicon Valley грозит стартапам в США плачевными последствиями

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли SVB, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Банк финансировал в том числе отрасль высоких технологий и технологические стартапы. Ранее в понедельник Economic Times сообщила со ссылкой на источники, что банкротство SVB затронет не менее 60 стартапов из Индии.

"Степень урона для технологических компаний США нам еще предстоит оценить, а вот вероятность, что банкротство Silicon Valley Bank повлияет на финансирование российских стартапов, на мой взгляд, невысока. Банк не пользовался особым спросом у российских стартапов: он не работал на последовательное привлечение или удержание российских технологических компаний", — сказал Мидов.

По его словам, возможно, некоторые российские стартапы примут решение диверсифицировать свои финансовые активы, чтобы снизить риски и улучшить свою устойчивость в случае возможных финансовых потрясений.