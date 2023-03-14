Американский политолог предупредил о грядущем крахе финсистемы США
Политолог Вароли: доллар - "кусок бумаги", а финсистему США ждет крах
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Доллар — просто "кусок бумаги", а финансовую систему США ждет крах, заявил в интервью "Известиям" американский политолог Джон Вароли.
"Мы постоянно печатаем деньги, однажды это закончится, мы переживём этот кризис, но это лишь отсрочит неизбежное, а именно то, что однажды эта система рухнет, она не сможет выжить", — пояснил Вароли изданию.
По его словам, правительство страны делает все возможное для предотвращения паники и убеждает граждан, что "кусок бумаги, называемый долларом, чего-то стоит".
Вместе тем потенциальный кризис, по прогнозу Вароли, нанесет наибольший ущерб странам Запада и НАТО.
https://1prime.ru/finance/20230314/840057218.html
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