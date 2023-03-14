МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Доллар — просто "кусок бумаги", а финансовую систему США ждет крах, заявил в интервью "Известиям" американский политолог Джон Вароли. NYP: из-за России США больше не могут неограниченно печатать доллары

"Мы постоянно печатаем деньги, однажды это закончится, мы переживём этот кризис, но это лишь отсрочит неизбежное, а именно то, что однажды эта система рухнет, она не сможет выжить", — пояснил Вароли изданию.

По его словам, правительство страны делает все возможное для предотвращения паники и убеждает граждан, что "кусок бумаги, называемый долларом, чего-то стоит".

Вместе тем потенциальный кризис, по прогнозу Вароли, нанесет наибольший ущерб странам Запада и НАТО.