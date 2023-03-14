МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Победителем новогоднего тиража "Русского лото" стал нижегородский слесарь Александр Земсков, приз составил один миллиард рублей, сообщил РИА Новости крупнейший распространитель гослотерей "Столото". Раскрыто, как разбогатели российские миллиардеры с начала года

Как рассказали представители компании, Земсков с супругой узнали о выигрыше из шоу "Новогодний миллиард", однако приз забрали спустя почти два месяца. Согласно российскому законодательству, сумма приза после вычета налогов составила 850 миллионов 100 тысяч рублей.

"Даже сейчас нам не верится, что это не сон, а реальность. Миллиард — это баснословная сумма", — сказал Земсков.

Победитель добавил, что планирует потратить выигрыш на погашение кредитов и автомобиль.

Всего по итогам "Новогоднего миллиарда" выигрышными стали более восьми миллионов билетов.

Первый лотерейный миллиардер в России появился 1 января 2020 года по итогам новогоднего тиража "Русского лото". Победительницей стала Надежда Бартош.