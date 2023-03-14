ЕРЕВАН, 14 мар — ПРАЙМ. Центральный банк Армении оставил неизменной ставку рефинансирования на уровне 10,75% годовых, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе регулятора. Экономисты ожидают пика ключевой процентной ставки ЕЦБ

"На заседании совета Центрального банка, состоявшемся 14 марта, было принято решение оставить ставку рефинансирования неизменной, установив ее на уровне 10,75%", — говорится в сообщении.

Ставка ломбардного репо установлена на уровне 12,25%, по привлеченным в ЦБ средствам других банков – 9,25%.

В последний раз ставка рефинансирования в стране была повышена 13 декабря — до 10,75% с 10,5%.

В целом же до того армянский регулятор поднимал эту ставку с декабря 2020 года. Тогда она была повышена впервые за пять лет — до 5,25% с 4,25%.