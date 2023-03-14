2023-03-14T12:29:07+03:00
2023-03-14T12:29:07+03:00
2023-03-14T12:29:07+03:00
2023
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ЦБ Армении снова сохранил ставку рефинансирования
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Центральный банк Армении оставил неизменной ставку рефинансирования на уровне 10,75% годовых, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе регулятора. "На заседании совета... ПРАЙМ, 14.03.2023
финансы, новости, армения, центробанк, ставка рефинансирования
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЕРЕВАН, 14 мар — ПРАЙМ. Центральный банк Армении оставил неизменной ставку рефинансирования на уровне 10,75% годовых, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"На заседании совета Центрального банка, состоявшемся 14 марта, было принято решение оставить ставку рефинансирования неизменной, установив ее на уровне 10,75%", — говорится в сообщении.
Ставка ломбардного репо установлена на уровне 12,25%, по привлеченным в ЦБ средствам других банков – 9,25%.
В последний раз ставка рефинансирования в стране была повышена 13 декабря — до 10,75% с 10,5%.
В целом же до того армянский регулятор поднимал эту ставку с декабря 2020 года. Тогда она была повышена впервые за пять лет — до 5,25% с 4,25%.