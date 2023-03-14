МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Чарльз Шваб, основатель одноименного дисконтного брокерского дома Charles Schwab Corp., на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB) потерял больше всех других американских миллиардеров – с 8 марта его состояние упало на 2,9 миллиарда долларов, сообщает агентство Блумберг. Байден заверил американцев в безопасности банковской системы США

"Состояние миллиардера Чарльза Шваба, основателя одноименного дисконтного брокерского дома, сократилось больше всего среди американских миллиардеров, так как крах SVB Financial Group сильно ударил по всему банковскому сектору", — пишет агентство.

По подсчетам агентства, с 8 марта состояние Шваба сократилось на 2,9 миллиарда долларов, что является самым резким падением с момента его появления в индексе миллиардеров Bloomberg десять лет назад. В этом году он потерял больше, чем любой другой американский миллиардер. Сейчас состояние Шваба составляет 10 миллиардов долларов, что делает его 183-м в списке самых богатых людей в мире.

Акции Charles Schwab Corp. упали на 32% с момента закрытия в среду, в том числе на 12% в понедельник.

Как и калифорнийский кредитор, закрытый регулирующими органами в пятницу, Schwab имеет большой портфель инвестиционных ценных бумаг и значительные потери по бумагам, удерживаемым до погашения. Но в отличие от SVB, большая часть депозитов клиентов Schwab застрахована.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, входящий в двадцатку ведущих банков США. Это стало крупнейшим банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

Помимо этого, власти в марте закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков и крипто-ориентированный банк Silvergate.