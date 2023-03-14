МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска видит риски потери Соединенными Штатами Америки наивысшего кредитного рейтинга ААА, следует из его сообщения в телеграм-канале. Американские банки толкают мир к новому кризису

По его словам, закрытие Silicon Valley Bank могло бы оказаться "не таким уж большим событием", если бы не последствия. Как считает бизнесмен, государственные финансы США и так находятся в чрезвычайно уязвимом положении с 32 триллионами долга и двукратным ростом процентных ставок по новым заимствованиям за последний год. "Расходы правительства на выплату процентов по своему долгу растут ускоренными темпами, и только в четвертом квартале прошлого года на эти цели были потрачены рекордные 213 миллиардов долларов", — отметил Дерипаска.

"Что еще хуже, скорее всего, в ближайшие месяцы возникает риск потери священного статуса обладателя наивысшего кредитного рейтинга AAA. Хотя он уже давно не отражает фундаментальные показатели американских госфинансов, а является скорее элементом политической и психологической поддержки глобального доминирования США в финансовой сфере", — сказал он.

По мнению бизнесмена, не менее опасным является "скрытая китайская угроза". "Если китайские банки во главе с Народным банком КНР начнут даже не распродавать казначейские облигации, а просто перестанут покупать американский долг в прежних объемах, то мы увидим ставки по заимствованиям американского Минфина на уровне 8-10%, а значит, дефицит федерального бюджета США уже скоро удвоится", — пояснил он. Американский миллиардер констатировал крушение американского капитализма

Дерипаска также выразил опасение, что в таких условиях США "денег не хватит не только на войну, а тем более с Китаем, но и на продолжение политики по смене не устраивающих администрацию США режимов по всему миру".

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.

Наивысший рейтинг ААА свидетельствует о самом высоком качестве обязательств эмитента и самых низких ожиданиях по кредитным рискам. Такой рейтинг присваивается только самым надежным заемщикам.