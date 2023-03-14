МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 17–18 (2413–2414).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6292-У от 5.10.2022 "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72267 от 6.02.2023, вступает в силу с 1.04.2023/.