2023-03-14T16:31:01+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20230314/840066362.html
Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 17–18 (2413–2414)
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Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 17–18 (2413–2414). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: — указание № 6292-У от 5.10.2022... ПРАЙМ, 14.03.2023
банки, финансы, новости, вестник банка россии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 17–18 (2413–2414).
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— указание № 6292-У от 5.10.2022 "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72267 от 6.02.2023, вступает в силу с 1.04.2023/.