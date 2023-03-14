БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мар — ПРАЙМ. Москва и Каракас продолжают работу по подключению Венесуэлы к платежной системе "Мир", говорится в статье посольства РФ, приуроченной к 78-летию дипотношений двух стран. Венесуэла работает над подключением к российскому аналогу SWIFT

В 1945 году в преддверии победы СССР и союзников над гитлеровской Германией были установлены дипотношения между Советским Союзом и Республикой Венесуэла. На сегодняшний день договорная база между странами превышает 200 документов, совместными усилиями развиваются важные проекты.

"Ведется работа по подключению Венесуэлы к системе передачи финансовых сообщений Банка России и платежной системе "Мир" в целях создания устойчивых условий для расчета в национальных валютах", — отмечается в статье.

В прошлом году руководство ЦБ Венесуэлы сообщало РИА Новости о переговорах с НСПК по вопросу внедрения системы " Мир " в этой латиноамериканской стране.

Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" помимо Венесуэлы также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.