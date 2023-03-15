ХАРАРЕ, 15 мар — ПРАЙМ. Центробанки РФ и Зимбабве должны наладить обмен в нацвалютах, можно обеспечить торговлю золотым запасом, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. Зимбабве хочет напрямую закупать российскую нефть

"Наши банки должны найти способ, чтобы российский рубль и зимбабвийский доллар свободно конвертировались. Также обе наши страны обладают богатыми запасами золота. Мы входим в семерку государств по добыче золота, и объемы добычи растут. Мы сейчас добываем 35 тонн в год, а могли бы добывать все 50. Так что можно было бы подумать над обеспечением нашей торговли золотыми запасами", — сказал он.

Мутсвангва напомнил, что Зимбабве уже 22 года находится под санкциями США, и санкции, введенные против РФ, не должны помешать торговле между двумя странами.

"Никто не сможет помешать торговле между Москвой и Хараре из-за американского доллара, нужно найти альтернативный способ. И все сейчас думают над этим — Китай, Индия, Ближний Восток — все хотят отказаться от доллара. Так что сейчас хороший момент, чтобы наладить торговлю между нашими странами", — добавил он. Зимбабве предложила России запустить совместный металлургический завод

Зимбабвийский политик отметил, что в условиях санкций можно было бы использовать цифровые валюты, а также обращаться к независимым банкам.

"Сейчас мы используем доллар, но это очень сложно, это ограничивающий фактор для нас. С Белоруссией мы торгуем через Афрэксимбанк, штаб-квартира которого находится в Каире. Он нейтральный, он не входит в систему SWIFT, это африканский банк, принадлежащий нигерийцу и базирующийся в Египте. Нам нужно больше таких банков за пределами мировой банковской системы SWIFT, управляемой Америкой", — пояснил политик.

Мутсвангва рассказал, что Зимбабве готова поставлять в Россию фрукты, овощи, орехи, чай и кофе, а также табак.

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