МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Правительство России выделило порядка 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Заказы самолетов Boeing в феврале упали в 11 раз

"Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей. Мы хорошо понимаем этот вопрос. И правительство выделило уже порядка 300 миллиардов рублей", — сообщил Савельев в среду на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

По его словам, "Аэрофлот" уже выкупил 10 дальнемагистральных самолетов.

Савельев рассказал, что всего у российских авиакомпаний иностранные лизингодатели хотели изъять 595 самолетов. "Это запредельно! Мы бы просто не смогли летать. И многие авиакомпании, к сожалению, пошли на то, чтобы самолеты сдавать. В итоге мы потеряли 75 самолетов, из которых примерно четверть — это самолеты, которые были на чеках (check, обслуживание — ред.) за рубежом и которые были под погрузкой, они остались", — сообщил министр.

Он напомнил, что был принят закон, который запрещает компаниям выводить самолеты. "Мы их прикрыли этим законом, и они понимают, что самолеты не вывезти без согласования. Мы такого согласования, конечно, не дадим", — заверил он.

Всего в парке российских авиакомпаний в настоящее время 1,297 тысячи самолетов, из них 1,167 тысячи — пассажирские, привел статистику министр.