МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Крупнейший в Европе оператор энергосетей E.ON планирует увеличить инвестиции в своей бизнес на одну пятую, до 33 млрд евро, ссылаясь на возросшую потребность в подключении активов в области возобновляемой энергетики к электросети. Немецкая E.ON полностью списала долю в "Северном потоке"

Он также предложил выплатить дивиденд за 2022 год в размере 0,51 евро против 0,49 евро за 2021 год, что соответствует прогнозу Refinitiv.

В 2023 году компания ожидает скорректированную EBITDA на уровне 7,8-8,0 млрд евро, скорректированную чистую прибыль в размере 2,3-2,5 млрд евро.

В 2022 году чистая прибыль E.ON составила 2,3 млрд евро против 5,3 млрд евро годом ранее. Продажи выросли с 77,4 до 115,7 млрд евро.