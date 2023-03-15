МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Решение немецких, французских и британских властей ликвидировать инструмент для поддержки торговых обменов с Ираном INSTEX разочаровывает, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Дипломат отметила, что заявление трех европейских стран о ликвидации механизма "вызывает разочарование". По ее словам, это решение подвело черту под усилиями Евросоюза создать инфраструктуру расчетов для торговли с Ираном на фоне санкций США. 

Россия, подчеркнула Захарова, констатировала провал Европой "теста" на политическую субъектность и безвольное наблюдение еврочиновников за "максимальным давлением" Вашингтона на Тегеран. 

"Не хотелось бы думать, что основатели INSTEX преднамеренно создавали неоправданные ожидания и вводили в заблуждение деловые круги, прежде всего в своих собственных странах, которые были заинтересованы в поддержании устойчивых торгово-экономических связей с Тегераном и нуждались в защите от нападок Вашингтона. О подлинных причинах, побудивших учредителей и акционеров INSTEX похоронить свое детище, можно только догадываться. Совершенно очевидно, что реальной коммерческой подоплеки тут меньше всего", — сказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики. 23 марта 2017

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Она добавила, что Европа за четыре года создала "красиво выглядевшую на бумаге бюрократическую" машину.

"Полноценно заработать данный механизм так и не смог. Попытки переложить вину за свою неудачу на Иран звучат нелепо и унижают тех в Европе, кто занимался хоть чем-то созидательным на фоне американской политики разрушения", — указала она.

При этом в министерстве подчеркнули, что ликвидация механизма INSTEX демонстрирует неспособность Франции, Германии и Великобритании бороться за ядерную сделку.