Замглавы Минфина Сазанов: ставку взноса бизнеса в бюджет России определят после 25 марта
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Ставка единовременного платежа бизнеса в бюджет будет определена после 25 марта, когда компании сдадут декларации по налогу на прибыль, поступления от этого платежа ожидаются в четвертом квартале текущего года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Ставку можно будет определить точно только после того, как сдадут декларации по налогу на прибыль за 2022 год, а это произойдет 25 марта", — сказал он, отвечая на вопрос о том, какие параметры будут у ставки для единовременного платежа с бизнеса.
"Есть два фактора: сумма, которая будет собираться и, соответственно, ставка, а ставку можно будет определить, когда будут сданы декларации по налогу на прибыль, 25 марта — в начале апреля, соответственно", — добавил он, уточнив, что ставка также зависит от самой суммы платежа и прироста прибыли компаний.
Отвечая на вопрос о том, какой будет конфигурация ставки и когда ожидается поступление платежей в бюджет, Сазанов сказал: "Видимо, четвертый квартал будет по платежам, этого года, а конфигурация — это прирост налоговой базы 2021-2022 к 2018-2019".
Отвечая на вопрос о том, попадут ли под этот под этот платеж банки, он ответил: "Сейчас я не слышал о таких исключениях".
"Попадают все, кроме нефтегазовых, угля, сектора МСП и компаний с чистой доналоговой прибылью за 2021-2022 год менее 1 миллиарда рублей. Это исключения, все остальные попадают, а дальше у кого есть прирост — тот будет платить налог, у кого, нет прироста — не будет платить налог", — сказал он, отвечая на вопрос о том, кто будет платить единовременный взнос в бюджет.
В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате в 2023 году однократного добровольного взноса.
Позже министр финансов Антон Силуанов пояснял, что министерство согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы по сравнению с 2019 и 2020 годами за счет специальных поправок в налоговом законодательстве, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается. По его словам, добровольный взнос бизнеса в бюджет планируется в текущем году однократно, от этой выплаты предполагается получить порядка 300 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/finance/20230315/840078246.html