МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Ставка единовременного платежа бизнеса в бюджет будет определена после 25 марта, когда компании сдадут декларации по налогу на прибыль, поступления от этого платежа ожидаются в четвертом квартале текущего года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Евросоюз призвали смягчить правила по сокращению бюджетного долга

"Ставку можно будет определить точно только после того, как сдадут декларации по налогу на прибыль за 2022 год, а это произойдет 25 марта", — сказал он, отвечая на вопрос о том, какие параметры будут у ставки для единовременного платежа с бизнеса.

"Есть два фактора: сумма, которая будет собираться и, соответственно, ставка, а ставку можно будет определить, когда будут сданы декларации по налогу на прибыль, 25 марта — в начале апреля, соответственно", — добавил он, уточнив, что ставка также зависит от самой суммы платежа и прироста прибыли компаний.

Отвечая на вопрос о том, какой будет конфигурация ставки и когда ожидается поступление платежей в бюджет, Сазанов сказал: "Видимо, четвертый квартал будет по платежам, этого года, а конфигурация — это прирост налоговой базы 2021-2022 к 2018-2019".

Отвечая на вопрос о том, попадут ли под этот под этот платеж банки, он ответил: "Сейчас я не слышал о таких исключениях".

"Попадают все, кроме нефтегазовых, угля, сектора МСП и компаний с чистой доналоговой прибылью за 2021-2022 год менее 1 миллиарда рублей. Это исключения, все остальные попадают, а дальше у кого есть прирост — тот будет платить налог, у кого, нет прироста — не будет платить налог", — сказал он, отвечая на вопрос о том, кто будет платить единовременный взнос в бюджет.

В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате в 2023 году однократного добровольного взноса.

Позже министр финансов Антон Силуанов пояснял, что министерство согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы по сравнению с 2019 и 2020 годами за счет специальных поправок в налоговом законодательстве, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается. По его словам, добровольный взнос бизнеса в бюджет планируется в текущем году однократно, от этой выплаты предполагается получить порядка 300 миллиардов рублей.