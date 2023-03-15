Чистая прибыль Foxconn снизилась в четвертом квартале
Чистая прибыль Foxconn сократилась до 1,31 миллиарда долларов в четвертом квартале
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Поставщик Apple Inc компания Foxconn сообщила в среду о падении чистой прибыли в четвертом квартале на 10% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, так как производство на ее крупнейшем заводе по производству iPhone было нарушено из-за строгих антиковидных ограничений.
Тайваньская компания, которая является крупнейшим в мире контрактным производителем электроники, сообщила, что ее чистая прибыль за в октябре-декабре составила 40 млрд тайваньских долларов (1,31 млрд долларов США) против 44,4 млрд тайваньских долларов годом ранее.
Консенсус-прогноз 13 аналитиков от Refinitiv предполагал прибыли в размере 39,98 млрд тайванских долларов.
https://1prime.ru/finance/20230315/840078898.html
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