МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Поставщик Apple Inc компания Foxconn сообщила в среду о падении чистой прибыли в четвертом квартале на 10% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, так как производство на ее крупнейшем заводе по производству iPhone было нарушено из-за строгих антиковидных ограничений. E.ON отчиталась о сокращении чистой прибыли в 2022 году

Тайваньская компания, которая является крупнейшим в мире контрактным производителем электроники, сообщила, что ее чистая прибыль за в октябре-декабре составила 40 млрд тайваньских долларов (1,31 млрд долларов США) против 44,4 млрд тайваньских долларов годом ранее.

Консенсус-прогноз 13 аналитиков от Refinitiv предполагал прибыли в размере 39,98 млрд тайванских долларов.