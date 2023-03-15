МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Джереми Хант представил в среду финансовый план правительства на следующие полгода. В Великобритании замедлился рост зарплат

"Госпожа вице-спикер, перед лицом огромных проблем я докладываю сегодня о британской экономике, которая доказывает, что сомневающиеся в ней ошибаются", — сказал Хант, объявляя новый финансовый план в палате общин.

Трансляция велась на сайте британского парламента.

Помимо продления заморозки счетов, которое ранее анонсировало британское правительство, глава британского минфина объявил о сохранении снижения пошлины на топливо на 5 пенсов за литр еще на 12 месяцев для поддержки населения.

Среди мер по привлечению инвестиций в страну было объявлено о введении новой политики по снижению налогов для бизнеса на 27 миллиардов фунтов с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2026 года, а также о проведении реформы надбавок к капиталу.

Хант также анонсировал ряд мер по увеличению численности рабочей силы в Британии, в том числе путем улучшения системы по уходу за ребенком для привлечения к работе граждан, имеющих маленьких детей. Кроме того, согласно заявлению министра, британское правительство выделит для поддержки общественных центров досуга и благотворительных организаций 63 и 100 миллионов фунтов соответственно, а также 30 миллионов фунтов на усиление помощи ветеранам, в том числе в вопросах жилья. МИД Британии объяснил, почему конфисковать российские активы будет непросто

Вместе с этим Хант объявил о выделении средств на развитие науки и технологий в стране. В рамках новой квантовой стратегии власти выделят 2,5 миллиарда фунтов в течение 10 лет на программу квантовых исследований и инноваций. Кроме того, 20 тысяч бизнесов в сфере исследований и разработок будут ежегодно получать пакет поддержки в размере 500 миллионов фунтов в год путем изменения в системе налоговых льгот.

Еще 900 миллионов фунтов будет выделено для финансирования исследований в области искусственного интеллекта и создания экзафлопсного компьютера, что сделает Британию одной из немногих стран, имеющих суперкомпьютер. Более того, правительство будет ежегодно на протяжении 10 лет выделять награду в размере одного миллиона фунтов ученому или команде, проводящим самые новаторские исследования в сфере ИИ.