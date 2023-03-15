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2023
https://1prime.ru/finance/20230315/840083465.html
ФТС перечислила в бюджет 782,1 миллиарда рублей с начала года
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https://россиясегодня.рф
Федеральная таможенная служба (ФТС) за январь-февраль 2023 года перечислила в бюджет РФ 782,1 миллиарда рублей, следует из сообщения ведомства. "За 2 месяца 2023 года таможенными... ПРАЙМ, 15.03.2023
финансы, новости, фтс россии, бюджет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) за январь-февраль 2023 года перечислила в бюджет РФ 782,1 миллиарда рублей, следует из сообщения ведомства.
"За 2 месяца 2023 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 782,1 миллиарда рублей", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее служба сообщала, что в январе перечислила в бюджет РФ 377,3 миллиарда рублей, что оказалось ниже аналогичного показателя за прошлый год на 31,3%.