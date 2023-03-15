МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) за январь-февраль 2023 года перечислила в бюджет РФ 782,1 миллиарда рублей, следует из сообщения ведомства. В Минфине рассказали, когда определят ставку взноса бизнеса в бюджет

"За 2 месяца 2023 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 782,1 миллиарда рублей", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее служба сообщала, что в январе перечислила в бюджет РФ 377,3 миллиарда рублей, что оказалось ниже аналогичного показателя за прошлый год на 31,3%.