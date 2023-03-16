ТАШКЕНТ, 16 мар — ПРАЙМ. ЦБ Узбекистана снизил основную (учетную) ставку на 1 процентный пункт, до 14% на фоне снижения инфляции, вернув ее на уровень годовой давности, сообщает в четверг регулятор.

Здание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия

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ЦБ Узбекистан 17 марта 2022 года повысил эту ставку до 17% с 14% из-за внешних рисков в связи с ситуацией у основных торговых партнеров и с целью сдерживания инфляции. С 9 июня регулятор снизил этот показатель до 16%, с 21 июля – до 15% на фоне позитивных тенденций в экономике.

"Правление Центрального банка 16 марта приняло решение снизить основную ставку на 1 п.п. до 14% годовых. В экономике начала наблюдаться тенденция снижения уровня инфляция после ее пиковых значений", — говорится в сообщении на сайте ЦБ. По оценке регулятора также появились сигналы негативного влияния жестких внешних финансовых условий на внутреннюю экономическую активность.

По данным ЦБ, в январе-феврале годовой уровень инфляции замедлился до 12,2%, возрастает вероятность его значительного снижения в следующем квартале. Показатель базовой инфляции, который исключает сезонность, снизился с 13,8% в декабре до 13,3% в январе, и 13,2% в феврале.

"Установление основной ставки на уровне 14% годовых при понижательной динамике прогноза инфляции (8,5-9,5%) также обеспечит сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий", — считает регулятор.

По оценке ЦБ, цены на мировых продовольственных рынках и ценовые ожидания создают основу для более благоприятной конъюнктуры по импорту товаров в Узбекистан. "Это, в свою очередь, служит сдерживающим фактором для импортируемой инфляции", — добавили в пресс-службе.