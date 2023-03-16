МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Объем инвестиций в угольную отрасль РФ в 2022 году увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, до 235 миллиардов рублей, говорится в презентации Минэнерго РФ, с которой ознакомились РИА Новости. Минэнерго ожидает роста экспорта российского угля в АТР

В 2021 году инвестиции в отрасль составили 154 миллиарда рублей.

В настоящее время Минэнерго реализует программу развития угольной промышленности РФ на период до 2035 года и переориентацию поставок угля в дружественные страны.

Министерством также разработан проект концепции реформы угольной отрасли Донецкой и Луганской Народных Республик. По словам министра энергетики РФ Николая Шульгинова, реформа направлена на привлечение инвестиций в отрасль и повышение ее рентабельности в том числе с различными формами государственной поддержки.