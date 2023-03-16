МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Минфин России предлагает дать гражданам возможность открывать индивидуальный инвестиционный счет нового, третьего типа (ИИС-III) с 2024 года, при этом совмещать и владеть счетами других типов будет нельзя, говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту. Число ИИС на российском рынке в 2022 году выросло на восемь процентов

Банк России сообщал в ноябре, что совместно с правительством намерен улучшать механизм ИИС, в том числе увеличить лимит ежегодных взносов и дать возможность частично снимать деньги, при этом поддержку в виде налоговых льгот регулятор предлагает давать только на инвестиции в российские, а не иностранные активы. В частности, ЦБ РФ планирует внедрить ИИС третьего типа c горизонтом инвестирования десять лет.

"Законопроектом предусмотрена возможность начиная с 2024 года оформлять новый договор на ведение ИИС с более гибкими условиями… Необходимо отметить, что ИИС, открытые до 31 декабря 2023 года включительно, продолжат действовать на ранее оформленных условиях", — сообщается в пояснительной записке к законопроекту Минфина.

"Однако оформить (открыть) ИИС-III станет возможно только при условии, что у физического лица отсутствует действующий договор на ведение ИИС, заключенный в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, о чем физическое лицо должно будет заявить в письменной форме при заключении договора на ведение ИИС-III", — указывается там же. Зато можно будет иметь несколько договоров ИИС-III, но с разным обслуживанием.

"Так, в целях развития конкуренции между профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также повышения уровня диверсификации активов законопроект предоставляет физическим лицам право одновременно являться стороной совокупно не более трех договоров на брокерское обслуживание, договоров доверительного управления ценными бумагами, которые предусматривают открытие и ведение ИИС-III, без ограничения по сумме денежных средств, которые могут быть переданы по таким договорам на ведение ИИС-III", — поясняет Минфин.

При этом в целях предупреждения злоупотреблений предполагается исключить возможность перевода активов с одного ИИС-III на другой, ранее открытый, ИИС-III, на котором уже учитываются какие-либо активы. Также законопроектом устанавливается запрет безосновательного отказа профучастником, с которым заключен договор на ведение ИИС-III, принимать активы, передаваемые другим профучастником, договор на ведение ИИС-III с которым прекращается.