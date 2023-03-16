МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Единоразовый платеж в бюджет затронет лишь десятую часть российских компаний, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. ФТС перечислила в бюджет 782,1 миллиарда рублей с начала года

"Если говорить о том, много ли компаний затронет эта новация — нет, всего где-то одну десятую от всех компаний составит эта доля. И мы говорим только о крупном прибыльном бизнесе, о том бизнесе, который имеет доналоговую прибыль за 2021-2022 годы не менее 1 миллиарда рублей", — сказал он, выступая на съезде РСПП.

"Мы также предлагаем исключить из наших предложений компании нефтегазового сектора и сектора добычи угля, потому что мы дополнительные предложения по этим предприятиям уже сформировали в предыдущие годы, и в этом году тоже доуточнили механизм действия этого законодательства", — добавил Силуанов.