МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Деньги от единовременного платежа бизнеса в бюджет РФ пойдут на инфраструктуру, социальные расходы и в итоге вернутся предпринимателям, на это не стоит жалеть денег, сказал глава Минфина Антон Силуанов, выступая на съезде РСПП. Российскому бизнесу посоветовали активнее идти в Африку

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в начале февраля сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос об однократной выплате в бюджет в 2023 году. Минфин разъяснил, что нефтегазовые и угольные компании, сектор МСП и компании с доналоговой прибылью менее 1 миллиарда рублей этот взнос платить не будут, а вот для банков исключения не предусмотрены. Поступление в бюджет этих средств ожидается в четвертом квартале 2023 года. Силуанов ранее говорил, что всего планируется получить 300 миллиардов рублей.

"Хочу сказать следующее: куда эти деньги пойдут? Эти деньги пойдут на строительство инфраструктуры, на те же дороги, на строительство и более качественное образование, на здравоохранение, на заработную плату бюджетникам. Все эти деньги в конечном счете вернутся в бизнес. Люди будут больше покупать в магазинах, больше появится дорог и возможностей для расширения бизнеса, поэтому все те ресурсы, которые мы соберем, по сути дела, вернутся нашим предпринимателям", — рассказал глава Минфина.

Обращаясь к главе РСПП Александру Шохину, Силуанов добавил: "Поэтому на это жалеть денег, Александр Николаевич, не надо. Надо, мне кажется, с удовольствием принять это решение и двигаться вперед".