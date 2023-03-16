Силуанов: ставка взноса в бюджет составит около пяти процентов от прироста прибыли
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ прогнозирует ставку единовременного платежа бизнеса в бюджет порядка 5% от прироста сверхприбыли, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.
Ранее в четверг, выступая на съезде РСПП, министр заявил, что выплата затронет только крупный бизнес, который имеет доналоговую прибыль за 2021-2022 годы по сравнению с 2018-2019 годами не менее 1 миллиарда рублей.
"Мы примерно сейчас прогнозируем ставку порядка 5% (от прироста — ред.), будем рассматривать с тем, чтоб уложиться в те параметры, которые мы определили для пополнения федерального бюджета", — сказал Силуанов.
https://1prime.ru/finance/20230316/840093233.html
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