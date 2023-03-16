МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ прогнозирует ставку единовременного платежа бизнеса в бюджет порядка 5% от прироста сверхприбыли, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. Максимальная ставка по вкладам крупных банков составила 7,68 процента

Ранее в четверг, выступая на съезде РСПП, министр заявил, что выплата затронет только крупный бизнес, который имеет доналоговую прибыль за 2021-2022 годы по сравнению с 2018-2019 годами не менее 1 миллиарда рублей.

"Мы примерно сейчас прогнозируем ставку порядка 5% (от прироста — ред.), будем рассматривать с тем, чтоб уложиться в те параметры, которые мы определили для пополнения федерального бюджета", — сказал Силуанов.