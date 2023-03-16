МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Правительство рассмотрит идею увеличения сроков льготного кредитования по промышленной ипотеке до 15 лет, заявил президент страны Владимир Путин. Мишустин пообещал следить за ситуацией со льготной ипотекой

Глава государства в четверг принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Что касается льготирования, увеличения сроков льгот, имеющихся (по промышленной ипотеке), это, как вы понимаете, отдельная тема, это экономический блок правительства, Минфин прежде всего, конечно, должны поработать. Я прошу коллег это сделать", — сказал он.

Так российский лидер ответил на просьбу участника увеличить срок льготного кредитования в рамках промышленной ипотеки с семи до 15 лет.

"Что касается возможности предоставления социальной ипотеки преподавателям, работающим в сфере подготовки специалистов среднего звена, у нас там около 500 с лишним тысяч человек работает, и средний уровень зарплаты, так скажем, не самый высокий — где-то 47 с небольшим тысяч", — добавил Путин.

По его словам социальная ипотека для преподавателей важна, но эту программу необходимо проработать.