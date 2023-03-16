МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 3 по 10 марта сократились на 0,9% и составили 573,3 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. Международные резервы России сократились на 0,4 процента к 3 марта

"Объем международных резервов по состоянию на 10 марта составил 573,3 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 5,1 миллиарда долларов США, или на 0,9%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.

На 3 марта показатель находился на уровне 578,4 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.