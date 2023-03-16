Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 25 процентов годовых в четверг
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Правление Нацбанка Украины сохранило учетную ставку на уровне 25% годовых и приняло решение ввести комплекс дополнительных мер, направленных на усиление устойчивости валютного рынка, сообщает регулятор.
"НБУ приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых и ввести дополнительные меры. Решения НБУ направлены на повышение привлекательности срочных сбережений в гривне, усиление устойчивости валютного рынка и обеспечение дальнейшего снижения инфляции", — сообщает пресс-служба регулятора в Telegram-канале.
Отмечается, что нацбанк решил скорректировать операционный дизайн монетарной политики путем введения трехмесячного депозитного сертификата и снижения ставки по депозитному сертификату овернайт с 23% до 20%. Также регулятор решил с 7 апреля текущего года ввести трехмесячный депозитный сертификат под учетную ставку с привязкой объемов вложений в этот инструмент к объемам привлечений банками гривневых депозитов населения сроком от трех месяцев.
"С 11 мая 2023 года льготные нормативы резервирования по срочным средствам на счетах физических лиц в национальной валюте (0%) и в иностранной валюте (10%) будут распространяться только на депозиты с начальным сроком от трех месяцев", — говорится в сообщении.
Нацбанк Украины 21 июля девальвировал национальную валюту — поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны, объяснив это фундаментальными характеристиками экономики страны и укреплением доллара в мире. Тогда же регулятор сообщил, что, согласно базовому сценарию прогноза, учетная ставка будет сохраняться на уровне 25% минимум до второго квартала 2024 года.
https://1prime.ru/finance/20230316/840095871.html