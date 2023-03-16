МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Правление Нацбанка Украины сохранило учетную ставку на уровне 25% годовых и приняло решение ввести комплекс дополнительных мер, направленных на усиление устойчивости валютного рынка, сообщает регулятор. ЕЦБ повысил базовую ставку до 3,5 процента годовых

"НБУ приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых и ввести дополнительные меры. Решения НБУ направлены на повышение привлекательности срочных сбережений в гривне, усиление устойчивости валютного рынка и обеспечение дальнейшего снижения инфляции", — сообщает пресс-служба регулятора в Telegram-канале.

Отмечается, что нацбанк решил скорректировать операционный дизайн монетарной политики путем введения трехмесячного депозитного сертификата и снижения ставки по депозитному сертификату овернайт с 23% до 20%. Также регулятор решил с 7 апреля текущего года ввести трехмесячный депозитный сертификат под учетную ставку с привязкой объемов вложений в этот инструмент к объемам привлечений банками гривневых депозитов населения сроком от трех месяцев.

"С 11 мая 2023 года льготные нормативы резервирования по срочным средствам на счетах физических лиц в национальной валюте (0%) и в иностранной валюте (10%) будут распространяться только на депозиты с начальным сроком от трех месяцев", — говорится в сообщении.

Нацбанк Украины 21 июля девальвировал национальную валюту — поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны, объяснив это фундаментальными характеристиками экономики страны и укреплением доллара в мире. Тогда же регулятор сообщил, что, согласно базовому сценарию прогноза, учетная ставка будет сохраняться на уровне 25% минимум до второго квартала 2024 года.