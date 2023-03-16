МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Дефицит бюджета России по итогам марта текущего года будет снижаться, опережающего роста авансовых расходов казны больше не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов. Дефицит внешней торговли Японии сохраняется 19 месяцев подряд

"По итогам марта (дефицит бюджета РФ — ред.), я думаю, будет уже снижаться, конечно. Таких больших авансов не будет. Доходы будут расти", — сказал Силуанов журналистам в кулуарах съезда РСПП.

Федеральный бюджет РФ в январе-феврале, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 2,581 триллиона рублей. При этом расходы казны выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 52%, до 5,744 триллиона рублей, а доходы оказались на 25% ниже — и составили 3,163 триллиона рублей.

Глава Минфина отметил, что за первые два месяца текущего года было выбрано 22% годовой суммы расходов. "Такого не бывало никогда. Но зато будет более равномерное использование", — сказал Силуанов.