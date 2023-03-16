Силуанов предрек сокращение дефицита бюджета России
Силуанов заявил, что дефицит бюджета России будет снижаться по итогам марта
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Дефицит бюджета России по итогам марта текущего года будет снижаться, опережающего роста авансовых расходов казны больше не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"По итогам марта (дефицит бюджета РФ — ред.), я думаю, будет уже снижаться, конечно. Таких больших авансов не будет. Доходы будут расти", — сказал Силуанов журналистам в кулуарах съезда РСПП.
Федеральный бюджет РФ в январе-феврале, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 2,581 триллиона рублей. При этом расходы казны выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 52%, до 5,744 триллиона рублей, а доходы оказались на 25% ниже — и составили 3,163 триллиона рублей.
Глава Минфина отметил, что за первые два месяца текущего года было выбрано 22% годовой суммы расходов. "Такого не бывало никогда. Но зато будет более равномерное использование", — сказал Силуанов.
https://1prime.ru/finance/20230316/840096202.html
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