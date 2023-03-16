МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ направит в этом году около 200 миллионов рублей на программу молодежного предпринимательства, прорабатывается тема дополнительного финансирования на ближайшие годы, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Правительство доложит об инвестпроектах по приоритетной промпродукции

"На программу молодежного предпринимательства в текущем году направим около 200 миллионов рублей, если я не ошибаюсь. И также сейчас прорабатывается возможность дополнительного финансирования на этот и на три последующих года", — сказал он на встрече с главой фракции "Новые люди".

Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев в ходе встречи с Мишустиным пригласил его на финал третьего сезона партийного проекта для молодых предпринимателей "Я в деле", который пройдет в мае.

"Хочу поблагодарить вас за приглашение. Посмотрим, как будет получаться. Но, поверьте, мы всегда в этом смысле — я или мои заместители, министры будем поддерживать, участвовать во всех направлениях, связанных в том числе с образованием, наукой, и тем более с нашей молодежью", — сказал премьер.