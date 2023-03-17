ТОКИО, 17 мар — ПРАЙМ. Представители министерства финансов Японии, Банка Японии и Агентства финансовых услуг согласовывают возможность проведения вечером в пятницу встречи для обмена информацией по ситуации на финансовом рынке и рынке капитала, пишет издание "Никкэй" со ссылкой на информированные источники. СМИ: правительство Швейцарии проведет экстренное совещание по Credit Suisse

Газета отмечает, что подобная встреча представителей трех ведомств станет первой с сентября 2022 года, когда произошло резкое ослабление иены.

В свою очередь, глава министерства финансов Сюнъити Судзуки заявил в ходе пресс-конференции, что официальный Токио "продолжает взаимодействие с властями других стран".

"Мы внимательно следим за трендами как на внутренних, так и на зарубежных финансовых рынках и оказываемым влиянием на стабильность финансовой системы", — добавил министр.

На прошлой неделе в США закрылись несколько банков, что усилило опасения по поводу влияния жесткой политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Власти в связи с этим объявили о поддерживающих мерах. Затем волатильность перекинулась на европейские рынки, что затронуло швейцарский банк Credit Suisse.