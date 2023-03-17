Денежная база России в узком определении выросла с 3 по 10 марта
ЦБ: денежная база России в узком определении с 3 по 10 марта — 16,834 триллиона рублей
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 10 марта составил 16,834 триллиона рублей после 16,721 триллиона на 3 марта, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 112,7 миллиарда рублей, или на 0,67%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20230317/840102534.html
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