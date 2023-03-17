МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 10 марта составил 16,834 триллиона рублей после 16,721 триллиона на 3 марта, сообщил Банк России. Аналитики ждут от ЦБ в пятницу четвертого подряд сохранения ставки

Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 112,7 миллиарда рублей, или на 0,67%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.